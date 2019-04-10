السودان: 'ثأر قديم' مع نظام يجلد النساء

وحسب منظمات حقوقية، فإن نظام البشير الذي أقر نظام الشريعة الإسلامية عام 1989 عرض شريحة واسعة من النساء السودانيات إلى انتهاكات جمة، من بينها سجنهن وجلدهن في أماكن عامة، بسبب اتهامهن بأعمال فاضحة كـ لبس البنطال، وفقا لقانون النظام العام.

لكن آمال المرأة السودانية لا تقتصر على إسقاط النظام الحاكم، بل ترجو مستقبلا مختلفا، بعد عقود حرمت خلالها من حقوق جمة.

ظهرت المرأة السودانية رمزا في الحراك الشعبي المتواصل منذ أربعة أشهر ضد النظام الحاكم في السودان بقيادة الرئيس عمر البشير.

الطبيبة إحسان فقيري من حركة "لا لقمع النساء"، تؤكد أن هذه الحكومة "أقرت منذ اليوم الأول قوانين ضد النساء. لا ترتدين بنطلونات، غطين رؤوسكن، لا تتحدثن بصوت عال...".

وتتعرض النساء في السودان إلى التعذيب والإساءات العنصرية والاغتصاب و العنف الجنسي، وفقا لتقارير منظمات دولية.

ومن القضايا الشهيرة في هذا المجال قضية "نورا" التي حظيت باهتمام دولي إثر الحكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها الذي "اغتصبها بمعاونة أفراد من أسرته"، حسب محاميها.

وحسب أحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان، لا يزال السجل الحقوقي للسودان تغلب عليه الممارسات الحكومية القمعية، التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وتقيّد الحريات الدينية، وتتجاهل الالتزامات بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتقول الناشطة السودانية مرافي ساتي إن تلك الممارسات "لم تزدهن إلا وعيا وإصرارا على تغيير واقع مرير ظللن قابعات تحته لمدة 30 عاما".

وأوضحت لموقع الحرة أن "المرأة السودانية من أكثر الشرائح تضررا من نظام البشير، لذلك تقدمت صفوف الثورة، أملا في التغيير... ليس فقط تغيير النظام الحاكم، بل تغيير نظرة مجتمع ذكوري ظل ينظر للمرأة لفترة طويلة وكأنها كائن من الدرجة الثانية".

ومنذ الاستقلال، ظلت المرأة السودانية تعاني من تهميش دورها في الحياة المجتمعية بكافة أشكالها، خاصة ما يتعلق بالتعليم والزواج.

وعلى الرغم من أن هذا التهميش بدأ ينحسر تدريجيا، إلا أنه لا يزال قائما خاصة في المناطق الريفية.

وأعربت مرافي عن ثقتها في أن التغيير القادم سيكون في صالح المرأة، وقالت "لا نشعر بالخذلان مستقبلا، لأن ثقتنا ليست في الثورة، وانما في أنفسنا أولا، وفي نسبة الوعي الذي تتمتع به المرأة السودانية".

​وانتشرت قبل يومين صورة فتاة سودانية وهي تلهب شباب الثورة بأغنية حماسية، قالت عنها مرافي إنها " أيقونه الثورة. لقد كسرت تماما الحاجز بين الرجل والمرأة. دورنا لابد أن يكون كبيرا وشاملا، والمرأة ليست نصف المجتمع كما يشاع، بل كل المجتمع. إن الثورة أنثى".