السودان.. ما مصير أموال تركيا؟

وبموجب الاتفاقية التي وقعت في نيسان/أبريل 2014، تستأجر تركيا أراض زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار مدة 99 سنة في ست مناطق مختلفة، حيث كان مقررا أن تستثمر شركات تركية خاصة في هذه الأراضي.

النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إلهامي أوزجان أيغون أرسل خطابا لمجلس النواب التركي يتساءل فيه عن مصير اتفاقية استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها تركيا مع السودان خلال عهد البشير.

مشروعات واستثمارات تركية في السودان تصل قيمتها لمليارات الدولارات، ما هو مصيرها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير؟

أيغون سأل وزير الزراعة التركي ما إذا كانت الحكومة قد تواصلت مع المجلس العسكري الحاكم في السودان للكشف عن مصير هذا المشروع، منتقدا في الوقت نفسه عدم دعم الحكومة التركية للمزارع المحلي وتوجه الدولة للزراعة في الخارج.

مشروع استئجار الأراضي الزراعية ليس الوحيد الذي يجهل مصيره، فهناك قائمة طويلة من المشاريع التركية في السودان التي لا زالت قيد الإنشاء.

الكاتب الصحافي التركي كريم أولكر نشر مقالا سأل فيه عن مصير هذه المشروعات التي تقدر بمليارات الدولارات.

وانتقد أولكر في مقدمة مقاله، العلاقات الوثيقة بين تركيا وبين البشير المتهم بجرائم حرب راح ضحيتها ثلاثة ملايين إنسان في دارفور منذ عام 2003.

وتوقع أولكر أن لا تتأثر مشروعات الشركات التركية الخاصة في السودان، وأن يكون مصير الاتفاقيات الحكومية هو الإلغاء أو التجديد لبعض الوقت.

وخلال السنوات الأخيرة، ازداد التعاون الاقتصادي بين أردوغان والبشير، خاصة بعد زيارة أردوغان إلى الخرطوم في عام 2017، حيث وقع الاثنان على عدد من الاتفاقيات جاء أهمها اتفاقية تسليم إدارة جزيرة سواكن السودانية الواقعة في البحر الأحمر إلى تركيا للاستثمار فيها.