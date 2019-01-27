السودان.. احتجاجات وسط انتشار كثيف للشرطة

احتشد محتجون سودانيون الأحد في أحيائهم وبعض الساحات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مزيد من التظاهرات المناهضة للحكومة.

وخرج المحتجون إلى شوارع المدينتين للاعتصام في العديد من الساحات استجابة لدعوة التجمع الذي يقود حملة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

لكن الانتشار الواسع لشرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن منع المحتجين من التجمع في العديد من المواقع، بحسب شهود.

وبعد ذلك بدأ المحتجون بالتجمع في ثلاث مناطق سكنية في الخرطوم وفي منطقتين في أم درمان الواقعة على الضفة الأخرى لنهر النيل.

وطوقت الشرطة العديد من الساحات وملأت بعضها بالمياه الموحلة لمنع المتظاهرين من التجمع، بحسب شهود عيان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا كذلك إلى تظاهرات ليل السبت، إلا أنه لم تعقد أي تجمعات كبيرة خلال الليل.

وقال مسؤولون إن نحو 30 شخصا قتلوا في الاحتجاجات التي تحولت إلى مواجهات عنيفة، بينما تقول جماعات حقوقية أن عدد القتلى يزيد على 40 شخصا بينهم عاملون في المجال الطبي وأطفال.

واعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير أثناء زيارته القاهرة الأحد أن "بعض وسائل الإعلام" يضخم الاحتجاجات التي تحدث في السودان، مؤكدا أن هناك محاولات لاستنساخ "ما يسمى بالربيع العربي".