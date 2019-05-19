السودان.. المجلس العسكري يستأنف محادثاته مع المحتجين

يجتمع المجلس العسكري الحاكم في السودان مع المحتجين حول الانتقال السياسي في البلاد بعد توقف المحادثات لمدة ثلاثة أيام بينما تم تطهير الطرق خارج مقر الاعتصام الرئيسي في العاصمة الخرطوم.

وأجرى الجانبان عدة جولات من المحادثات منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، منهية حكمه الذي دام 30 عامًا بعد أربعة أشهر من التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، التي لا تزال جارية.

في الوقت ذاته، قال نائب رئيس المجلس العسكري، اللواء محمد حمدان دقلو، في وقت متأخر من مساء السبت، إن قوات الأمن اعتقلت من يقف وراء الهجوم على متظاهرين الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم ضابط بالجيش.

وألقى الجيش والمحتجون باللوم في الهجوم على الموالين للبشير.

وتم تعليق المفاوضات الأربعاء، بعد ساعات فقط من إعلان الجيش والمتظاهرين أنهم وافقوا على تشكيل برلمان مؤقت ومجلس وزراء للفترة الانتقالية، والتي ستستغرق ثلاث سنوات.

وكان المجلس العسكري قد دعا إلى فتح الطرق خارج الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم.

يظل الجانبان منقسمين بشأن الدور الذي يجب أن يلعبه الجيش في الانتقال إلى الحكم المدني.

ومن المتوقع أن تركز محادثات الأحد على تركيبة المجلس السيادي، الذي سيوجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية.