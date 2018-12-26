السودان.. المؤتمر الشعبي يهدد بمغادرة الحكومة

هدد حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأربعاء بمراجعة موقفه من المشاركة في الحكومة في حال استمرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في نهج الانفراد بالسلطة وعدم الالتزام بتنفيذ نتائج توصيات مؤتمر الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب في الخرطوم، إن أكثر من 70 في المئة من توصيات الحوار الوطني بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية لم تر النور من قبل الحكومة.

وأضاف سليمان أن من أسباب استفحال المشكلة من وصفهم بجماعات المصالح والفساد، مشيرا إلى أنه وخلال السنوات الماضية تكونت ما سماها "كارتيلات للقمح والوقود وغيره ولابد من محاربتها".

في سياق آخر، تشهد المدن السودانية هدوءا حذرا في أعقاب أعنف تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم وعدة ولايات، بحسب ما أفاد به مراسل "الحرة".