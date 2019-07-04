السودان.. "العسكري" يتقاسم السلطة مع المعارضة

أعلنت الوساطتان الإفريقية والإثيوبية عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن ولد لبات إنه تم الاتفاق على "تشكيل مجلس سيادة بالتناوب بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات أو يزيد قليلا".

وأضاف أنه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية سيكون من أولوياتها قضية السلام والتحقيق الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم".

وسيكون رئيس الحكومة مدنيا.

وأشار إلى أن الطرفين توافقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تشكيله حالما يتم تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية.

وأضاف "قرر الطرفان أن يعمدا بمسؤولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحسن الأجواء وتخلق جوا وطنيا مناسبا للتصالح والتوافق والمضي قدما من أجل الشعب والبلد في السودان".