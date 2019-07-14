المهنيين السودانيين: نحمل السلطات مسؤولية مقتل متظاهر

قال تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إن دم المتظاهر المقتول في مدينة السوكي "لا دية له إلا الاقتصاص ممن يظنون أنهم محصنون ضد العدالة والمحاسبة"

وحذر التجمع بيانا عبر صفحته بفيسبوك من تبعات ما يحصل في السوكي في ولاية سنار وأن المدينة تواجه "أحداثا دامية وربما تتحول لمجزرة حقيقية"

وأضاف البيان: "العنف المفرط في السوكي تقوم به ميليشيات مجرمة وغير مسؤولة وجرمها سيوثق لحين تقديمهم للعدالة.

وحمل التجمع مسؤولية ما يحصل للسلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم، محذرا "كل من تسول له نفسه من استخدام القتل والعنف في مواجهة المواطنين العُزَّل، فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط وستطال العدالة".

وأعلنت لجنة أطباء السودان في وقت سابق الأحد، مقتل متظاهر في ولاية سنار على يد قوات الدعم السريع في احتجاجات جديدة اندلعت الأحد ضد المجلس العسكري الحاكم.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب: " ارتقت روح الشهيد أنور حسن إدريس بمدينة السوكي بولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات الجنجويد".

وأكدت اللجنة أن عددا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة أصيبوا "منهم حالات خطرة تم نقلها إلى مستشفى سنار".

ونُظمت المسيرة في مدينة السوكي الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم احتجاجا على عنف قوات الدعم السريع.

وخرجت قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية، من رحم ميليشيات عربية اتُهمت بارتكاب أعمال وحشية في ولاية دارفور بغرب السودان. ونفى قائد القوات، وهو أيضا نائب رئيس المجلس العسكري، هذه المزاعم.

وبعد يوم من نزول عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم، انطلقت الأحد عدة مواكب تطالب بمحاسبة المتورطين في قتل العشرات من المحتجين، كما نظم محتجون وقفات تضامنية مع ضحايا الاغتصاب أثناء فض الاعتصام.

وقتل 128 شخصا منذ فض الاعتصام في الثالث من يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 61 شخصا.