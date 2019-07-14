السودان.. مقتل متظاهر برصاصة في الرأس

أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر في ولاية سنار على يد قوات الدعم السريع في احتجاجات جديدة اندلعت الأحد ضد المجلس العسكري الحاكم.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب: " ارتقت روح الشهيد أنور حسن إدريس بمدينة السوكي بولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات الجنجويد إضافة لوقوع عدد من الإصابات، منهم حالات خطيرة تم نقلهم لمستشفى سنار".

وأ كدت اللجنة "وقوع عدد من الإصابات منهم حالات خطرة".

وبعد يوم من نزول عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم، انطلقت الأحد عدة مواكب تطالب بمحاسبة المتورطين في قتل العشرات من المحتجين، كما نظم محتجون وقفات تضامنية مع ضحايا الاغتصاب أثناء فض الاعتصام.

وقتل 128 شخصا منذ فض الاعتصام في الثالث من يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 61 شخصا.