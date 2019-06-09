السودان.. عصيان حتى تسليم السلطة

"الشوارع خاوية في جميع مناطق السودان، المتاجر والبنوك مغلقة تماما"، تقول حاجة فضل كرنديس المتحدثة باسم تجمع المهنيين لـ"موقع الحرة".
"من الصور والفيديوهات التي وصلتنا من جميع أنحاء البلاد، فإن الاعتصام قد نجح، في الخرطوم، المتاجر كلها مغلقة، لا توجد أسواق مفتوحة، وبالكاد ترى سيارات في الشارع"، تضيف كرنديس.
وكان ناشطون على تويتر قد نشروا صورا لمظاهر العصيان المدني التي طالت مطار الخرطوم، إذ تكدست الحقائب في قاعات الانتظار بسبب إضراب العمال، فضلا عن إلغاء معظم الرحلات الجوية.
يقول مغرد إن "جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم، قد ألغيت".
وأغلقت المتاجر أبوابها في العاصمة في اليوم الأخير من عطلة عيد الفطر. وحركة السير ضعيفة، فيما يجوب عدد قليل من المشاة بعض الشوارع.
وقد قطعت شوارع البري والبحري في العاصمة بسواتر من حجارة، أقامها المحتجون لحماية أنفسهم من قوات الأمن. فيما أقام الجيش وقوات الدعم السريع جدرانا لإطباق السيطرة على الخرطوم.
وقد وضع المحتجون مزيدا من الحواجز في الطرق الرئيسية المؤدية للخرطوم، كما شلت حركة المواصلات بدرجة كبيرة، فيما تكاد تكون الوزارات خالية من الموظفين، بحسب مراسل "قناة الحرة" في الخرطوم.
وأفادت اللجنة المركزية لأطباء الأسنان بسقوط قتيلين في صفوف المحتجين برصاص الأمن خلال العصيان المدني، حيث استخدمت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء فض إحدى الاحتجاجات بالخرطوم.
وأعادت قوات الدعم السريع تمركزها بالعاصمة من جديد، بعد أن كانت قد قللت من وجودها في الطرقات الرئيسة، وفقا لمراسل "قناة الحرة".
أما في مدينة زالنجي غربي البلاد، ومدينة مدني وسط البلاد، فالمؤسسات والشركات والمرافق "مغلقة تماما"، وفي مدينة بورتسودان شرقي البلاد، فإن ميناء المدينة "أضرب عن العمل، كما شلت الحياة في المدينة تقريبا"، تقول المتحدثة كرنديس.
وأشارت كرنديس إلى أن هدف الاعتصام "إسقاط حكم المجلس العسكري الانتقالي"، وهو عصيان مفتوح ومستمر.
القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح، قال لـ"موقع الحرة" إن العصيان المدني قد "نجح بنسبة 95 بالمئة في جميع مدن السودان".
ولفت صالح إلى أن قوات تابعة للمجلس العسكري "حاولت إجبار موظفي بعض المؤسسات على العمل، إذ أجبر موظفو الفضائية السودانية الحكومية على العمل، كما عزلوا مدير القناة".
وأضاف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير أنه "تم استثناء بعض الخدمات من العصيان، مثل الكهرباء والمياه، وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى استثناء البقالات الصغيرة والمخابز في الأحياء السكنية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد أعلن الدخول في عصيان مفتوح ابتداء من التاسع من حزيران/يونيو 2019، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على نقل السلطة للمدنيين، بعد تعثر المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها تجمع المهنيين.
وقد تصاعد النداء بإطلاق العصيان المدني، بعدما فضت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، اعتصام القيادة العامة الذي أطلقته القوى الثورية في الخامس من نيسان/أبريل الماضي للمطالبة بأغلبية مدنية في المجلس السيادي الذي كان مقررا له حكم السودان في الفترة الانتقالية.
ووفق أطباء قريبين من حركة الاحتجاج، فقد قتل أكثر من 100 شخص وجرح 500، خلال فض الاعتصام. لكن الحكومة تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصا.
وكانت صفحات تابعة لنقابيين مهنيين سودانيين قد نشرت مظاهر العصيان المدني، وقد نشرت صفحة "لجنة صيادلة السودان المركزية" صورا لصيدليات مغلقة، بعد أيام من مناشدات للشعب السوداني بأخذ الاحتياطات الواجبة قبل تنفيذ العصيان المدني.
وكان "تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية" قد نشر عبر صفحته صورا لمظاهر العصيان المدني، حيث أغلقت العديد من الجامعات أبوابها.
صفحة "تجمع المهندسين السودانيين" نشرت بيانا أفاد بقيام قوات تابعة للمجلس العسكري باعتقال عدد من المهندسين في شركات الكهرباء بسبب مشاركتهم في العصيان المدني.
كما أعلنت عدد من تجمعات الأطباء الطبية المشاركة في العصيان المدني، مثل "تجمع العلاج الطبيعي السوداني"،وغيرها من المؤسسات النقابية.