عودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها الأربعاء ببطء في الخرطوم حيث لا يزال تواجد القوات الأمنية كثيفا غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني الذي أطلقته الأحد لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.

وشوهدت صباح الأربعاء حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة في أحياء الخرطوم وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها.

لكن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة بقي مغلقا فيما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.

وقال عدة سكان إنهم فضلوا البقاء في منازلهم لأن خدمة الإنترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل مساء الإثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا.

ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الأسبوع.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إنها قررت تعليق العصيان المدني اعتبارا من مساء الثلاثاء "على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتبارا من صباح الأربعاء".

وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الإثيوبية مساء الثلاثاء أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، وافقا على العودة قريبا إلى طاولة المفاوضات.

وعُلقت المحادثات بين الطرفين في 20 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى توافق حول تشكيلة هيئة انتقالية تدير البلاد على مدى ثلاث سنوات.