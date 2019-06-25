السودان.. البشير سيحاكم 'على الهواء'

تفاعل سودانيون مع خبر نشرته صحيفة سودانية يفيد بأن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحاكم علنيا "على الهواء مباشرة".

وقالت صحيفة الانتباهة المحلية إن معلوماتها تستند إلى مصادر في المجلس العسكري السوداني.

والبشير ملاحق من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور غربي السودان. وقد طالبت المحكمة مؤخرا بتسليمه لها أو محاكمته في الداخل.

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المجلس العسكري في السودان بالتعاون لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه.

وقالت في جلسة بمجلس الأمن إن البشير "لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة، ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي".

ويحاكم البشير من قبل المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بنظامه في 11 نيسان/ أبريل، بتهم فساد وغسيل أموال. وسط رفض من المجلس بمحاكمة البشير في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس العسكري صلاح عبد الخالق قوله إن البشير "سيحاكم (في الداخل) على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة". وأوضح أن "القضاء (السوداني) قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة".

ناشطون سودانيون شككوا في مصداقية المجلس العسكري بشأن محاكمة البشير علنيا، في ظل اتهامات للمجلس بأنه امتداد للنظام القديم: