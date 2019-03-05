السودان.. إضراب في وجه البشير

الحراك الجماهيري ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير تطور إلى إضراب شامل الثلاثاء في الخرطوم ومختلف الولايات.

الهدف من الإضراب هو الضغط على البشير للتنحي عن السلطة. ، وقد أعلنت قطاعات مهنية مختلفة مشاركتها فيه.

السلطات استبقت الأمر بالإفراج عن القيادي البارز بالمعارضة عمر الدقير الذي كان معتقلا لأكثر من شهرين، في محاولة لتخفيف حدة احتقان الشارع. لكن المحتجين قالوا إن تلك المحاولات لن تنجح.

الدعوة التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين قال إنها تمهد "لعصيان مدني شامل يؤدي إلى رحيل النظام".