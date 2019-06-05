السودان.. اعتقال ياسر عرمان

اعتقلت قوات أمنية سودانية القيادي السوداني المعارض، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) ياسر عرمان.

وذكرت مصادر في المعارضة أن قوات من الدعم السريع وجهاز الأمن اقتادت عرمان إلى مكان مجهول.

وكان العرمان قد كشف عن رسائل من المجلس العسكري السوداني تطالبه بمغادرة البلاد.

والحركة الشعبية هي حركة مسلحة تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.

وعاد عرمان إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدره ضده حكما غيابيا بالإعدام.