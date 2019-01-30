السودان.. اعتقال مريم الصادق المهدي

اعتقلت قوة من جهاز الأمن السوداني الأربعاء مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأزمة القومي المعارض.

وأكد حزب الأمة القومي اعتقال المهدي في تغريدة:

وقال عادل شريف زوج مريم إن أفرادا يتبعون لجهاز الأمن اقتادوا زوجته نائبة رئيس حزب الأمة إلى جهة غير محددة.

وتعد مريم المهدى من أبرز قيادات حزب الأمة القومي المعارض.

وكان والدها الصادق المهدى رئيس الحزب قد أعلن توقيعه ميثاق للحرية والتغيير ضمن أحزاب أخرى مع تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتقول المعارضة أن أكثر من ألف سوداني جرى اعتقاله خلال المظاهرات.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش قد أصدر قرارا الثلاثاء بإطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات الأخيرة

ويشهد السودان احتجاجات منذ أكثر من شهر اندلعت شرارتها بسبب رفع أسعار الخبر لكنها تطورت لاحقا لتطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وقد أسفرت بحسب آخر الإحصاءات الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 30شخصا، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى تجاوز الـ50.