جامعيون في الشوارع: يسقط البشير

ونشر ناشطون مقاطع مصورة لمسيرات قالوا إنها انطلقت ظهر الاثنين من عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم

وحسب تجمع الطلاب السودانيين المنضوي تحت تجمع المهنيين، تشارك أكثر من 25 جامعة وكلية خاصة في هذه الفعاليات، ردا على "قمع الأجهزة الأمنية وانتهاكها لحرم الجامعات".

خرجت مظاهرات تحت اسم "مواكب الجامعات السودانية" للتضامن مع الطلاب الذين قمعتهم السلطات في التظاهرات الشعبية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد حدد على حسابه في تويتر نقاط تجمع وموعد انطلاق المسيرات الطلابية في العاصمة بمناطقها الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان.

ونشر تجمع الطلاب السودانيين على مواقع التواصل عددا من أسماء الطلاب الذين قتلوا خلال فترة النظام الحالي بقيادة الرئيس عمر البشير:

إضافة إلى مقتل الطالب محجوب التاج الطالب بكلية الرازي الطبية تحت التعذيب، خلال هذه الاحتجاجات.

وناشد التجمع الطلاب والعمال والمهنيين وأساتذة الجامعات والمواطنين كافة المشاركة بكثافة في المواكب الطلابية التي هدفت غلى تسليم القصر الجمهوري مذكرة تطالب برحيل النظام الحاكم في السودان.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين صلاح شعيب لـ "موقع الحرة" إن فعالية الاثنين تأتي "إقرارا بدور الطلاب الوطني في الاحتجاجات، والتضحيات الجسام التي يقدمونها من أجل وطن حر خال من الاستبداد والديكتاتوريات".

وجاءت مظاهرات الاثنين عشية تسيير"مواكب الخريجين والعاطلين عن العمل"، وتنظيم وقفة احتجاجية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أبرزهم عثمان ميرغني رئيس تحرير صحفية التيار.

الوفد الأميركي يضغط

وربط متابعون للشأن السوداني بين زيارة الوفد الأميركي الحالية إلى السودان وما سموه "تخفيف القمع الأمني" للاحتجاجات في الأيام الماضية، وإطلاق بعض الحريات.

وشهد السودان الأحد والاثنين مواكب تضامنيه مع الطلاب وأخرى مع العاطلين عن العمل في إطار حراك مستمر منذ أشهر يطالب بتنحي نظام الرئيس عمر البشير.

وتزامنت زيارة الوفد الأميركي بقيادة رئيس لجنة الحريات الدينية غاس بيليراكيس Gus M. Bilirakis مع صدور صحف سودانية متوقفة منذ أكثر من شهرين.

وقال عضو البرلمان السوداني عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن قوات الأمن غيرت مؤخرا نهجها في التعامل مع الاحتجاجات "لأن لقاءات الوفد الأميركي بالقوى السياسية كان لها أثر فعال، ساعدتنا في إلزام النظام باحترام الحريات وحق المتظاهرين".

وقال المحلل السوداني الرشيد أحمد ابراهيم المختص في العلاقات السودانية الأميركية إن مساحة الحرية التي لوحظت مؤخرا حيال التظاهرات، ليست فقط بفعل زيارة الوفد الأميركي وإنما أيضا بفعل مجلس حقوق الإنسان وجهات أخرى مارست ضغوطا على الخرطوم، بسبب عمليات القتل والانتهاكات التي صاحبت الاحتجاجات".

وقبيل أسابيع زار السودان أيضا وفد أميركي كان قد حذر من المساس بالمتظاهرين السلميين وتداعيات ذلك على الحوار الثنائي.

وأوضح الرشيد أن الحكومة السودانية تسعى إلى إيصال "رسالة" بأن حالة الطواريء التي تم فرضها مؤخرا غير موجهة للمتظاهرين السلميين وإنما تستهدف المهربين والمخربين.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية منذ 19 كانون أول/ ديسمبر على الغلاء قابلتها السلطات بعنف تسبب في مقتل أكثر من 50 شخصا وآلاف الاعتقالات، بينهم كثير من الطلاب، حسب منظمات حقوقية ومسؤولين بالمعارضة السودانية.

كما قامت الحكومة السودانية بالتضييق على الصحف ومنعها من نشر أي مواد متعلقة بالمظاهرات بحجة أنها تمس بالأمن القومي.

وإلى جانب الرقابة القبلية تواجه الصحافة السودانية تضييقا على الحريات والمصادرات ومنع الطباعة.

وتسببت هذه الصعوبات في تراجع ترتيب السودان في آخر مؤشر سنوي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى المركز 174 من بين 180 دولة شملها التقرير.

ومع ازدياد وتيرة التظاهرات أعلن النظام السوداني الطوارئ وحل الحكومات الفدرالية والولائية.

لكن ذلك لم ينل من عزيمة المتظاهرين بقيادة تجمع المهنيين السودانيين.

وقال الناشط السياسي محمد آدم "لموقع الحرة" إن الحريات التي سمحت بها الخرطوم مؤخرا هي "محاولة لتجميل صورتها أمام الوفد الاميركي الزائر"، متوقعا أن تطلق سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين قريبا.

عودة صحف كانت ممنوعة

وعاودت بعض الصحف السودانية الصدور الأحد بعد توقف دام أكثر من شهرين من بينها صحيفتا الجريدة والميدان.

وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لـ"موقع الحرة" إن جهاز الأمن أبلغهم "برفع الرقابة القبلية (المسبقة) عن الصحف مقابل تحمل مسؤوليها حيال أي تجاوزات لقانون الطوارئ، وأوضح أنهم "لم يخضعوا حتى الآن لأي مساءلات رغم نشرهم في نسخة الاثنين لمواد كانت تعتبر حساسة مثل قضية الاحتجاجات".