السودان.. الاعتصام يدخل يومه الخامس

دخل اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع السودانية يومه الخامس دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل سياسي.

وقال ناشطون إن قوات الأمن حاولت مجددا ليل الثلاثاء الأربعاء فض الاعتصام بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي، لكن العسكريين الذين وسعوا قاعدة انتشارهم بالمنطقة، تصدوا لهم بقوة، على حد تعبيرهم.

وتم تداول فيديو على وسائل التواصل قال ناشطون إنه يظهر تصدي الجيش للقوات المهاجمة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية (هيئة غير حكومية) إن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاعتصام يوم السبت الماضي، بلغ 22 قتيلا بينهم خمسة من الجيش، إلى جانب 153 جريحا بعضهم في حالة حرجة.

الجيش السوداني الذي يبدو منقسما حيال ما يحدث، نقلت عنه تقارير يوم الأربعاء نفيه وجود أي خطة لفض المظاهرات الاحتجاجية.

جاء ذلك غداة بيان مماثل للشرطة السودانية أكدت فيه حمايتها للمتظاهرين ودعوتها إلى انتقال سلمي للسلطة.

وتدحض هذه التقارير تصريحات سابقة للمتحدث العسكري أحمد خليفة الشامي أعلن فيها وجود خطة لفض الاعتصام، وفق القانون. وقال إن "دوافع التظاهرات باتت معروفة وتشكل خطرا على البلاد".

مسيرة للحزب الحاكم

في الأثناء أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم نيته تنظيم مسيرة تأييد الخميس بوسط الخرطوم، فيما تمسكت المعارضة بموقفها بمواصلة الاعتصام حتى إسقاط النظام الحاكم.

وكانت أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم قد أعلنت الشروع في مبادرة "لبناء المستقبل"، لم تلق أي استجابة من تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك مع قوى معارضة.

ضغوط غربية

يتزامن ذلك مع دعوة دول غربية الحكومة السودانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، والسماح بإجراء حوار سياسي موثوق به وشامل، مع وعود بمساعدات اقتصادية.