أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ذكر فيه مواصلة التحقيقات في حادثة فض الاعتصامات، واحتجاز عدد من المنخرطين فيها، إضافة لتوفر نتائج هذا التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة، وفقا لبيان رسمي للمجلس، الإثنين.

وأضاف المجلس في بيانه أن اللجنة المشكلة للتحقيق "توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة.

يأتي هذا في اليوم الثاني للعصيان المدني الذي شهده السودان، والذي دعت إليه القوات الاحتجاجية، وبالتزامن أيضا مع إبعاد عدد من المعارضين من ضمن الحركة الشعبية إلى جوبا في جنوب السودان.

إذ ذكر المتحدث باسم الحركة مبارك أردول، في وقت سابق الإثنين، إبعاده من قبل السلطات السودانية برفقة نائب رئيس الحركة، ياسر العرمان والأمين العام إسماعيل جلاب إلى جوبا، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو السوداني، وفقا لما ذكره أردول.

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