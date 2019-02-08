السودان: احتجاجات جديدة وانتقاد لانتهاكات الأمن

خرج مئات السودانيين عقب صلاة الجمعة في مناطق بالعاصمة الخرطوم في تظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، تصدت لها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع وسط أنباء عن وقوع اعتقالات وسط المتظاهرين، وفق مراسل "الحرة".

وأضاف المصدر نفسه أن الاحتجاجات تأتي وسط تأكد خبر "وفاة المعلم أحمد الخير عوض كريم، إثر تعرضه لضرب مبرح" وفق عامر محمد إبراهيم رئيس النيابة العامة بالخرطوم.

واعتقل أحمد الخير على خلفية مشاركته في احتجاجات تطالب بإسقاط النظام فيما يعرف بموكب (الزحف الأكبر).

وتخشى تنظيمات نقابية وعمالية من أن يتعرض معتقلون للتعذيب على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

برنامج الحرة تتحرى : من يقتل المتظاهرين في السودان؟

وأعربت لجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين المعارض عن قلقها الشديد على سلامة معاوية عبد الرازق الذي يعمل معلما في مدرسة بحري الثانوية والمعتقل لدى جهاز الأمن منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي، وقالت اللجنة لـ (الحرة) إنها حصلت على معلومات تفيد بتعرض عبد الرازق لتعذيب شديد وتخشى أن يكون مصيره كمصير المعلم أحمد الخير.

"نقابة أطباء السودان الشرعية" أصدرت من جانبها تقريرا يستعرض أنماط العنف الجديدة التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين والمعتقلين والتي تشمل، حسبها "التعذيب حتى الموت، والدهس بالسيارات العسكرية، واستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع كسلاح بإطلاقها على أجساد المتظاهرين، والضرب، وغيرها".

تجمع المهنيين المعارض أعلن من جهته جدولا جديدا لمواصلة الاحتجاجات والإضرابات يبدأ السبت، داعيا السودانيين في المدن والأرياف إلى مواصلة الاحتجاجات لإجبار الرئيس البشير على التنحي من السلطة.

اتحاد أطباء السودان قال في بيان "إن حملة القمع التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات خلفت 57 قتيلا على الأقل، بينهم ثلاثة توفوا بسبب التعذيب، منذ بدء الاحتجاجات في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

وفي الوثيقة التي نشرها الاتحاد الجمعة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وسائل إعلام محلية، قال "من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب الحالة الخطيرة لبعض المتظاهرين المصابين".

كما أشار ذات التنظيم إلى الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع فيما وصفه بـ "حملة القمع"، بما في ذلك في المناطق السكنية وداخل المنازل والمستشفيات.

وأعرب اتحاد الأطباء عن انزعاجه من قوات الأمن التي تستخدم تكتيكا متوحشا "لا يمكن تصوره" على حد تعبير البيان.

وكشف الاتحاد أن 28 طبيبا تم اعتقالهم، فيما "قتل طبيب بسبب علاج المتظاهرين المصابين".