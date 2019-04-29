السودان.. لا اتفاق بين المجلس والمعارضة

انفض الاجتماع الذي عقده المجلس العسكري السوداني ووفد تحالف الحرية والتغيير مساء الاثنين بالخرطوم، لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية، من دون التوصل إلى اتفاق.

وقال عضو من وفد التحالف لمراسل "الحرة" في الخرطوم إن النقاشات مع المجلس العسكري أحرزت تقدما، لكنه قطع بعدم التوصل "لاتفاق نهائى" بشأن ضرورة إصدار إعلان دستوري يوضح هياكل قيادة المرحلة الانتقالية وصلاحياتها .

وأضاف أن النقاش بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة بين الطرفين مازالت مستمرة.

وكان المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير قد اتفقا على تشكيل مجلس حاكم مشترك يضم مدنيين وعسكريين، لكن مكمن الخلاف ظل في نسبة التمثيل.

ففيما اقترح العسكر مجلس عسكري من 10 أشخاص فيه سبعة من العسكريين، دعا تحالف الحرية والتغيير إلى تشكيلة مكونة من ثمانية مدنيين و سبعة عسكريين.

ويخوض المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير محادثات حول ترتيبات الفترة الانتقالية على رأسها تشكيل مجلس انتقالي مشترك لإدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.