السودان.. إبعاد قادة الحركة الشعبية إلى جوبا

قال المتحدث باسم الحركة الشعبية في السودان، مبارك أردول، إن السلطات السودانية نقلته ومجموعة من قادة الحركة إلى جوبا، في جنوب السودان.

وأضاف أردول أن السلطات نقلته مع نائب رئيس الحركة، ياسر العرمان والأمين العام إسماعيل جلاب إلى جوبا، مضيفا أنهم تلقوا "استقبالا حارا" من حكومة جنوب السودان.

وأشار أردول إلى أن نقلهم تم رغم اعتراضاتهم، وعلى متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو السوداني.

يذكر أن السودان يشهد ثاني يوم من العصيان المدني الذي دعا إليه قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة لفض اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وقد خلّف عشرات القتلى.