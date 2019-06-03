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السودان: أنباء عن محاولة لفض 'اعتصام القيادة'

علم السودان يرفرف فوق المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

أفادت مصادر محلية وتقارير بانتشار كثيف لقوات الدعم السريع خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط الخرطوم.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة.

وتحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف وحصول إصابات بين المعتصمين:

وكان ناشطون قد ذكروا أن ما يقرب من 200 عربة تاتشر محملة بالقوات النظامية والدعم السريع قطعت كبري المنشية في طريقها إلى مقر الاعتصام.

وأرفقوا تلك التصريحات بصور على مواقع التواصل الاجتماعي:

ووجهت لجنة أطباء السودان المركزية نداء عاجلا للأطباء والكوادر الطبية بالتوجه إلى القيادة العامة والمستشفيات القريبة تحسبا لأي طارئ.

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