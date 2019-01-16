كيرستن غيليبراند تعلن ترشحها للرئاسة

أعلنت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية كيرستن غيليبراند المناصرة للقضايا النسائية ومنها حركة "مي تو"، الثلاثاء ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وتنضم غيليبراند إلى لائحة طويلة من الديمقراطيين الذين أعلنوا خوضهم السباق نحو البيت الأبيض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، وستكون ثالث امرأة تسعى للفوز بترشيح حزبها.

وقالت المشرعة لمقدم البرامج ستيفن كولبرت على شبكة سي.بي.اس التلفزيونية "سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة"، مضيفة أن أهدافها تشمل تحسين الرعاية الصحية للعائلات الأميركية وتحدي المصالح الخاصة وأنظمة النفوذ المترسخة في واشنطن والتصدي لـ"الفساد والطمع" السياسي.

وأضافت في المقابلة "أعلم أن لدي التعاطف والشجاعة والعزم بلا خوف للقيام بذلك".

وقالت غيليبراند (52 عاما) وهي من نيويورك إنها بصدد تشكيل لجنة تقييم وهي خطوة قانونية مهمة للمرشح للرئاسة، قبل أيام قليلة على توجهها إلى ولاية آيوا التي تصوت بشكل مبكر.

وشغلت غيليبراند مقعد هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ في 2009، عندما أصبحت تولت الأخيرة منصب وزيرة للخارجية. وانتخبت غيليبراند في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لولاية ثانية كاملة.

ورغم أن موعد الانتخابات يبعد أكثر من 650 يوما، إلا أن عددا كبيرا من المرشحين أعلنوا خوض السباق الرئاسي بينهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، ورئيس بلدية سان أنتونيو السابق والوزير السابق في حكومة باراك أوباما جوليان كاسترو، وعضو الكونغرس المتقاعد جون ديلاني.

ومن المتوقع دخول بعض الشخصيات الأكثر وزنا مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن وعضو الكونغرس السابق بيتو اورورك وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين كوري بوكر وكمالا هاريس وإيمي كلوبوشار وبيرني ساندرز.