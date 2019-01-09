السلطات السعودية تعلن مقتل مسلحين في القطيف

أعلن جهاز أمن الدولة السعودي الأربعاء مقتل ستة مطلوبين في عملية أمنية في محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية في شرق البلاد في "عملية أمنية استباقية" وقعت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة عن "الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك" في بلدة الجش في القطيف و"الاستدلال على وكر الإرهابيين" و"القضاء على ستة منهم والقبض على أحدهم".

وأكد البيان أيضا إصابة "خمسة من رجال الأمن بإصابات طفيفة"، مشيرا إلى أنهم "تلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى".

وتقع القطيف في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش. ويشكل هؤلاء نحو 10 إلى 15 بالمئة من عدد السكان المقدر بنحو 32 مليون نسمة. ولا توجد إحصاءات رسمية من الحكومة.