جيفري يبدأ جولة في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري سيقوم بجولة لتركيا والأردن تستغرق 10 أيام.

وذكرت الوزارة في بيان أن كلا من جيفري ونائب الأمين العام لشؤون الشام المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبورن، سيتوجهان إلى تركيا والأردن في الفترة بين الرابع والـ14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأفاد البيان بأن السفير سيجتمع في تركيا مع قادة هذا البلد لمناقشة تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا. ومن المقرر أن يلتقي مع المسؤولين الأتراك في مجموعة العمل رفيعة المستوى حول سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية للبلدين، ومواصلة التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الأردن، سيلتقي جيفري مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى للتأكيد على أهمية الحفاظ على الضغط على النظام السوري، وتشجيع جميع الجهود الممكنة لدفع المسار السياسي، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وسيناقش السفير جيفري مع المسؤولين الأردنيين أيضا سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق لمئات آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية.

ومن المقرر أن يلتقى جيفري بأميركيين يركزون على قضايا السياسة السورية، حسب البيان.