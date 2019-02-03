السفير الفنزويلي لدى العراق ينشق عن مادورو

أعلن السفير الفنزويلي لدى العراق دعمه لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن السفير جوناثان فاليسكو راميريز انشقاقه عن نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال راميرز إن "الجمعية الوطنية هي السلطة الوحيدة في الجمهورية التي تمتلك الأخلاقيات والشرعية".

وأضاف "نحن الدبلوماسيين الموجودين في الخارج، نمثل الدولة وأقسمنا أن ندافع عن دستور 1999 ... مكاننا بجوار الناس والجمهورية والدستور والجمعية الوطنية التي تعتبر القوة الوحيدة الشرعية والدستورية ... المسؤولة عن ملء الفراغ الذي نتج عن خرق الدستور".

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا شرعيا للبلاد في 23 من كانون الثاني/يناير مطالبا الجيش بالوقوف إلى جانب الشعب.

وقال راميرز إن غوايدو لديه الحق في إعلان نفسه رئيسا مؤقتا، وطالب المسؤولين الفنزويليين والجيش بالانشقاق عن مادورو.

وكان الجنرال في سلاح الجو الفنزويلي فرانسيسكو يانيز نشر مقطع فيديو أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه دعمه لغوايدو وانشقاقه عن مادورو.