Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

السفارة الأميركية في العراق تنعي مشذوب

الكاتب العراقي الراحل علاء مشذوب

نعت السفارة الأميركية في بغداد الروائي الراحل علاء مشذوب الذي قتل على يد مجهولين في كربلاء السبت.

وقالت السفارة في تغريدة الاثنين: "تتقدم السفارة الأميركية في بغداد بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء الكاتب العراقي علاء مشذوب الذي قتل بطريقة وحشية لا مبرر لها".

وأطلق مسلحون 13 رصاصة على مشذوب بينما كان في طريق عودته إلى منزله في كربلاء.

وندد مثقفون عراقيون وعرب بمقتل مشذوب وطالبوا السلطات بتقديم الجناة إلى العدالة.

وشيع العراقيون الأحد جثمان مشذوب إلى مثواه الأخير وسط مدينة كربلاء.

كان مشذوب دائم النقد لإيران وتدخلها في العراق، ففي 17 كانون الثاني/يناير المنصرم، كتب مشذوب منشورا على فيسبوك منتقدا أية الله الخميني، قائد الثورة الإيرانية في 1979.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG