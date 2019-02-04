السفارة الأميركية في العراق تنعي مشذوب

نعت السفارة الأميركية في بغداد الروائي الراحل علاء مشذوب الذي قتل على يد مجهولين في كربلاء السبت.

وقالت السفارة في تغريدة الاثنين: "تتقدم السفارة الأميركية في بغداد بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء الكاتب العراقي علاء مشذوب الذي قتل بطريقة وحشية لا مبرر لها".

وأطلق مسلحون 13 رصاصة على مشذوب بينما كان في طريق عودته إلى منزله في كربلاء.

وندد مثقفون عراقيون وعرب بمقتل مشذوب وطالبوا السلطات بتقديم الجناة إلى العدالة.

وشيع العراقيون الأحد جثمان مشذوب إلى مثواه الأخير وسط مدينة كربلاء.

كان مشذوب دائم النقد لإيران وتدخلها في العراق، ففي 17 كانون الثاني/يناير المنصرم، كتب مشذوب منشورا على فيسبوك منتقدا أية الله الخميني، قائد الثورة الإيرانية في 1979.