سعوديتان هاربتان: احذفوا تطبيق أبشر

دعت الشقيقتان السعوديتان اللتان فرتا إلى جورجيا مؤخرا شركتي آبل وغوغل إلى إزالة تطبيق "أبشر" الحكومي المثير للجدل والذي يمكن استخدامه من قبل الرجال في السعودية لتتبع النساء ومنعهن من السفر.

وتقول الفتاتان وهما، مها السبيعي (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما)، إنهما اضطرتا إلى سرقة هاتف والدهما من أجل السماح لهما بمغادرة السعودية، حيث تتواجدان في جورجيا منذ 16 من هذا الشهر طلبا للجوء.

وذكرت وفاء لرويترز أن "أبشر يسمح للرجال بالسيطرة على النساء، يتعين عليهم (آبل وغوغل) إزالته".

وتضيف وفاء "إذا قاموا بإزالة هذا التطبيق، فربما تقوم الحكومة بشيء ما".

ويطبق نظام "ولاية الرجل" على المرأة في السعودية منذ عقود، ويمنح تطبيق "أبشر" الرجال سلطة منح وإلغاء تصريح السفر للنساء، كما أنه يرسل تنبيهات لهم عبر الرسائل القصيرة عندما تستخدم النساء جوازات سفرهن.

ومن أجل الهرب من السعودية عمدت الفتاتان إلى سرقة هاتف والدهما وتسجيل الدخول في تطبيق "أبشر" لمنح نفسيهما إذنا بالسفر إلى تركيا، التي غادرتاها فيما بعد متوجهتين إلى جورجيا، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

وتقول الفتاتان إنهما هربتا نتيجة تعرضهما للعنف المنزلي والتهديد والإساءة يوميا من قبل أفراد عائلتيهما بما في ذلك الأب والأم وأخويهما.

ويمكن لضحايا العنف البدني والجنسي في المملكة العربية السعودية الاتصال بخط ساخن حكومي يقيم حالتهن ويقرر ما إذا كان يمكن إرسال الضحية إلى "دار الحماية"، وهو مأوى للنساء المعتدى عليهن.

لكن أخوي الشقيقتين يعملان في قطاع الأمن، كما أخبرت الفتاتان إذاعة فرنسا الدولية، الأمر الذي دفعهما إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد أمل في الحصول على مساعدة من الحكومة.

وواجهت شركتا "آبل" و"غوغل" انتقادات قبل عدة أسابيع عندما وجه 14 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي يطلبون فيها من الشركتين التوقف عن استضافة تطبيق "أبشر".

واتهم المشرعون الأميركيون الشركتين بتمكين الرياض من التمييز بين الجنسين، و"التواطؤ في اضطهاد المرأة في السعودية".

وعلى ضوء ذلك أطلقت الشركتان تحقيقات داخلية بشأن التطبيق، لكنهما خلصتا إلى أنه لا يخرق أي اتفاقيات.

واستنكرت السلطات السعودية في وقت لاحق "الحملة المغرضة المنظمة" للتشكيك في تطبيق "أبشر"، وقالت إنه يوفر خدمات عديدة لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء.