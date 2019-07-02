إصابة 9 مدنيين في هجوم على مطار أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي أن الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها الدولي فجر الثلاثاء.

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الهجوم وقع عند الساعة 12:35 دقيقة من فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهجوم تسبب في إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات.

واعتبر المالكي أن هذا الأمر قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، واستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني.