السعودية.. ناد ليلي في جدة

أعلنت سلسلة النوادي الليلية "وايت" افتتاح فرع لها في مدينة جدة بالسعودية، هو الأول من نوعه في المملكة الخليجية المحافظة.

وقالت السلسلة على صفحتها الرسمية في تويتر إن الافتتاح سيتم يوم الخميس المقبل، بحفل يحييه المغني العالمي نيو.

ولن يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما من الدخول للنادي الذي سيفتح من الساعة 10 مساء ولغاية الثالثة فجرا من الأربعاء وحتى يوم السبت من كل أسبوع.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتأكد الحرة من صحتها وتظهر النادي الليلي من الداخل، حيث أشير إلى احتوائه على منصة للرقص و"بار حلال" يقدم المشروبات الغازية والعصائر فقط.

وتحاول السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تقديم صورة أكثر انفتاحا وتحررا، حيث أجرت المملكة تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات اقتصادية، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما.