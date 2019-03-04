السعودية: من المبكر إعادة فتح سفارتنا في دمشق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين، إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض "هذا الأمر (معاودة فتح السفارة) يتعلق بالتقدم الذي تحرزه العملية السياسية في سوريا، فأعتقد أن بدري شوية (من المبكر) على الموضوع".

وفي ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا فقد قال الجبير إنها لن تتم إلا بعد انتهاء الحرب، وضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

وعن إعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية قال الجبير إن "الأمر مرتبط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد أنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".

وكانت الإمارات قد أعلنت نهاية العام الماضي عن عودة العمل بسفارتها في دمشق.