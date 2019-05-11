مقتل مطلوبين بعملية أمنية شرقي السعودية

أعلنت "رئاسة أمن الدولة" في السعودية السبت القضاء على خلية إرهابية من ثمانية عناصر ببلدة تاروت في محافظة القطيف شرقي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، إن "الخلية الإرهابية تم تشكيلها حديثا وخططت للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.. واتخذت شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت موقعا لها".

وأضاف أنه عند محاصرة عناصر الخلية في الموقع صباح السبت بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، الذين اشتبكوا معهم بدورهم، "ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

تحديث (19:14 ت.غ)

ذكرت وسائل إعلام سعودية السبت أن قوات الأمن تمكنت من قتل مطلوبين خلال "عملية أمنية" وتبادل لإطلاق النار في بلدة تاروت قرب مدينة القطيف شرقي المملكة.

ووفقا لتلك الوسائل، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة، وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، أعلن مقتل "إرهابيين" اثنين والقبض على اثنين آخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية شرقي المملكة.

وتقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط حيث تتركز الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.