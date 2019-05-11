مقتل مطلوبين بعملية أمنية شرقي السعودية

ذكرت وسائل إعلام سعودية السبت أن قوات الأمن تمكنت من قتل مطلوبين خلال "عملية أمنية" وتبادل لإطلاق النار في بلدة تاروت قرب مدينة القطيف شرقي المملكة.

ووفقا لتلك الوسائل، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة، وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، أعلن مقتل "إرهابيين" اثنين والقبض على اثنين آخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية شرقي المملكة.

وتقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط حيث تتركز الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.