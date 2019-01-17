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انتقادات لصحيفة سعودية بسبب كاريكاتير

جانب من مدينة مكة

أثار رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة مكة السعودية موجة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما عمد المصمم إلى استبدال كلمة من القرآن بمجموعة من الريالات.

ويظهر في الرسم الذي حذفته الصحيفة لاحقا من موقعها الرسمي ومن حسابها على تويتر، أربع عملات نقدية من فئة 500 ريال بدلا من كلمة قصاص الواردة في الآية 179 من سورة البقرة.

الرسم الكاريكاتيري الذي نشر في صحيفة مكة-مواقع تواصل اجتماعي
الرسم الكاريكاتيري الذي نشر في صحيفة مكة-مواقع تواصل اجتماعي

ودشن مغردون وسما على تويتر يدعو لمقاطعة الصحيفة التي تصدر في مدينة مكة، ومحاسبة المسؤولين فيها والذين سمحوا بنشر الكاريكاتير.

ولم يصدر من الصحيفة أي تعليق بشأن الموضوع، لكن صحفا محلية سعودية أوردت حديثا لرسام الكاريكاتير ويدعى عبد الله جابر.

ونقلت صحيفة سبق عن جابر قوله لقد "قصدت فئة بمجتمعنا تحاول طمس الشرع وفتحت باب التجارة بالدم حتى وصلت مبالغ فلكية لا تصدق وأصبحنا نشاهد ذلك مؤخرا وذلك لتجاوز الشرع".

وأَضاف: "هناك من فسر بشكل خاطئ بأنه تجاوز على القرآن الكريم، فكفروني، وهناك من هددني، والله يعلم بالنيات وسامح الله من أخطأ بحقي".

رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة مكة في 2017
رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة مكة في 2017

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها رسومات كاريكاتير منشورة في صفحة مكة موجة من الانتقادات، فقد كانت قد نشرت في 2017، رسما لنفس الفنان شبه فيه السعوديين بطائر البطريق.

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