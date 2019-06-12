السعودية: مطار أبها يتعرض لعمل 'إرهابي'

قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأربعاء إن "عملا إرهابيا" استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 مدنيا بجروح.

وذكر المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهجوم وقع قرابة الساعة 2:21 فجرا بالتوقيت المحلي (11:21 ت غ).

وأضاف أن "مقذوفا أطلقه الحوثيون سقط في قاعة قدوم المسافرين بمطار أبها"، مشيرا إلى أن من بين المصابين ثلاث نساء (يمنية وسعودية وهندية).

وكانت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران قالت في وقت سابق إنها نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي.