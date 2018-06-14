فيديو.. آل الشيخ: لاعبو السعودية سودوا وجهي

أكد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ أنه يتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة لمنتخب بلاده في افتتاح مباريات كأس العالم بكرة القدم الخميس.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية "لا أعلم ما أقول، سوَّدوا وجهي.. هذه النتيجة أنا أتحملها كاملة أمام سمو ولي العهد والجمهور الرياضي".

وأضاف آل شيخ أن "اللاعبين السعوديين لم يؤدوا خمسة في المئة مما طلب منهم رغم الاستعانة بأفضل طاقم تدريبي".

وتعرضت السعودية لخسارة ثقيلة في مباراة افتتاح مونديال 2018 أمام البلد المضيف روسيا بخمسة أهداف نظيفة.

وتعد هذه الخسارة الأكبر التي يتعرض لها أي منتخب في مباراة افتتاحية في تاريخ نهائيات كأس العالم.