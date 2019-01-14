الرياض.. بومبيو يؤكد ضرورة محاسبة قتلة خاشقجي

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تأكيده على "ضرورة أن تواصل السعودية تحقيقها حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي " لمحاسبة جميع المسؤولين"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية الاثنين.

​ويزور بومبيو السعودية ضمن جولة في دول الشرق الأوسط، حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان.

وهذه هي الزيارة الثانية للمسؤول الأميركي إلى السعودية منذ مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2018، وأثار مقتل الصحافي المنتقد لسلطات بلاده، موجة إدانات دولية.

وأوضح بومبيو أن واشنطن تريد التأكد من "أننا نملك كل الوقائع" بشأن مقتل الصحافي خاشقجي. وتابع أن واشنطن تريد التأكد من محاسبة المسؤولين عن الجريمة "من قبل السعوديين ومن قبل الولايات المتحدة أيضا".

وبدأت محاكمة 11 موقوفا في القضية في السعودية في الثالث من كانون الثاني/يناير. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحق خمسة منهم لم يكشف هوياتهم. من جهتها، فرضت واشنطن عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا على خلفية القضية.

التهدئة في اليمن

واتهم بومبيو الحوثيين في اليمن بعدم احترام بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وقال بومبيو للصحافيين الذين يرافقونه في جولته في الشرق الأوسط بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم تحقيقه في السويد عن اليمن كان جيدا، ولكن نحتاج إلى كلا الطرفين لاحترام تلك الالتزامات".

وأضاف "اليوم، اختار الحوثيون المدعومون من إيران عدم القيام بذلك".

واتفق بومبيو مع المسؤولين السعوديين على أهمية استمرار التهدئة في العمليات العسكرية باليمن وسط جهود سلام تبذلها الأمم المتحدة لوقف الصراع.

وفي تغريدة، قالت السفارة الأميركية في الرياض بعد لقاء بين وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي: "فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة".

كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اتفقتا خلال محادثات سلام في السويد الشهر الماضي على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب القوات من المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

ويزور بومبيو السعودية في إطار جولة في الشرق الأوسط كان يفترض أن تشمل دول الخليج الست، لكنه اضطر لاختصارها وعدم التوجه إلى الكويت كما كان مقررا لاضطراره لحضور جنازة عائلية في بلده، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.