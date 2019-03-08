جرحى إثر اعتراض طائرة مسيرة في السعودية

أصيب خمسة أشخاص بجروح إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن الجمعة باتجاه أبها عاصمة منطقة عسير في جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي قوله إن فرق الدفاع المدني استجابت عند الساعة 12:24 من صباح الجمعة لبلاغ عن سقوط شظايا اعتراض طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في أبها.

وأوضح أن أربعة من الجرحى وبينهم امرأة يحملون الجنسية السعودية فيما الخامس مقيم من الجنسية الهندية.

وأضاف العاصمي أن ست مركبات وعددا من المنازل تعرضت لأضرار طفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".