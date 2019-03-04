السعودية.. إيقاف برنامج داود الشريان

توقف مساء الأحد عرض "برنامج داود الشريان" الذي يحمل اسم مقدمه ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية من دون الإفصاح عن أسباب، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان الشريان قد أثار جدلا بسبب حساسية المواضيع الاجتماعية التي يناقشها.

وجاء توقف البرنامج بعد أسبوعين من انطلاقته على قناة "أس بي سي".

وعلى مدار الحلقات الست التي بثت ناقش البرنامج مواضيع بينها الشباب السعودي والمخدرات، وهروب الفتيات من المملكة، وتطبيق أبشر المثير للجدل.

وصاحبت البرنامج حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإيقافه باعتباره يسيء للمجتمع السعودي المحافظ.