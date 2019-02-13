السعودية ترفع تحذير موطنيها من السفر للبنان

قال السفير السعودي في بيروت الأربعاء إن المملكة رفعت تحذيرا وجهته منذ فترة طويلة لمواطنيها من السفر إلى لبنان.

ونقل تلفزيون الجديد عن السفير السعودي وليد البخاري قوله "نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية سواء من المملكة أو من أي جهة أخرى".

وحذرت الرياض مرارا مواطنيها من السفر إلى لبنان منذ يناير كانون الثاني 2011، معللة ذلك بقوة حزب الله وعدم الاستقرار السياسي الناجم من الحرب في سوريا.

ووصلت العلاقات السعودية اللبنانية إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر تشرين الثاني 2017 عندما جرى احتجاز الحريري لفترة مؤقتة خلال زيارة للرياض وأعلن استقالته من هناك، غير أن الأزمة وجدت طريقها إلى الحل وعاد إلى بيروت بعد ذلك بفترة قصيرة.