السعودية تقترض من الأسواق

اقترضت السعودية الأربعاء 7.5 مليارات دولار من الأسواق، ما يشكل نصف برنامجها للتمويل لعام 2019، وفق ما أفاد مصرف "أتش أس بي سي" الذي يعد أحد المؤسسات التي تتولى هذه العملية.

وأوضح المصرف أن الدفعة الاولى من القرض تبلغ أربعة مليارات دولار على 10 أعوام، والثانية 3.5 مليارات دولار على 31 عاما.

ويتوقع أن يناهز معدل الفائدة على الدفعة الاولى من القرض 4.5 في المئة، وهو مستوى يقارب معدل الفائدة على آخر قرض للمملكة في نيسان/أبريل 2018.

أما معدل الفائدة على الدفعة الثانية فيناهز 5.31 في المئة.

وإضافة إلى "اتش اس بي سي" تتولى أربع مؤسسات مصرفية أخرى هذه العملية هي "بي أن بي باريبا" و"سيتي" و"جي بي مورغان" و"أن بي سي كابيتال كومباني".

وهذه أول عملية للمملكة في الأسواق العالمية منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، ما أثر في شكل كبير على صورة الرياض التي لا تزال تنفي ضلوع ولي عهدها محمد بن سلمان في الجريمة.

وأعلنت السعودية في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي ميزانية عامة لسنة 2019 وصفتها بـ"الأكبر" في تاريخها، متوقعة أن تشهد عجزا بقيمة 35 مليار دولار وذلك للسنة السادسة على التوالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية