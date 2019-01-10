السعودية تغتنم الرياح

أعلنت الرياض الخميس أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في السعودية، تكفي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية.

وكشف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الحكومي منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى تحالف تقوده شركتا "أي دي أف" الفرنسية و"مصدر" الإماراتية.

وحسب خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستبلغ التكلفة القياسية للكهرباء وفق هذا المشروع 2.13 سنت /كيلوواط بالساعة، مشيرة إلى أن السعودية ستسجل رقما قياسيا جديدا لمشروع من هذا النوع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتبلغ تكلفة محطة دومة الجندل لطاقة الرياح نصف مليار دولار، ويتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريبا خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

وتسعى السعودية لإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط وتآكل الإيرادات المتأتية منه.