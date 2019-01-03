مقتل خاشجقي.. السعودية تبدأ محاكمة المتهمين

عقدت محكمة سعودية الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول التركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان.

وقالت النيابة إن المحكمة الجزائية بالرياض شرعت في محاكمة 11 متهما بحضور محاميهم.

وأضافت أنها طلبت حكم الإعدام بحق خمسة من المتهمين "لضلوعهم في جريمة القتل".

وأشارت النيابة إلى أنها لا تزال تحقق مع عدد آخر من المتهمين لم تحدده، وكانت الرياض أعلنت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر أنها أوقفت 21 شخصا على صلة بالقضية.

وطلب المتهمون في جلسة الخميس نسخة من لائحة الدعوى الموجهة ضدهم ومهلة للإجابة على ما ورد فيها، حسب ما أفادت به النيابة التي لم تعلن موعد الجلسة المقبلة.