إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وتشمل التغييرات المعلنة عددا من الوزارات على رأسها الخارجية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بتعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي عين وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتم تعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني خلفا لخالد بن عبد العزيز آل مقرن، وتركي الشبانة وزيرا للإعلام، وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم.

وأعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة، كما أعفي السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز من منصبه، وتركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة.

وأعلنت المملكة استحداث هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء" برئاسة سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.