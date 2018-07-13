ناشطون: السعودية تعتقل الداعية السلفي سفر الحوالي

قال ناشطون الخميس إن السلطات السعودية اعتقلت الداعية الإسلامي البارز الشيخ سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه.

ويعتبر الحوالي أحد أبرز وجوه "الصحوة"، الحركة الاجتماعية السلفية التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي ودفعت باتجاه تطبيق الشريعة بشكل متشدد في المملكة.

وقالت منظمة مقرها لندن إن الحوالي وأبناءه عبد الرحمن وعبد الله وإبراهيم اعتقلوا بعد أن نشر كتابا بعنوان "المسلمون والحضارة الغربية".

وكانت السعودية قد اعتقلت الداعية سلمان العودة، الذي يعتبر أحد أبرز وجوه حركة "الصحوة" أيضا.

يذكر أنه في عام 1993 تم منع الحوالي من إلقاء الخطابات علنا، وسجن عام 1994 بتهمة محاولة دعوة الرأي العام للعصيان، ثم أفرج عنه.

ويقود ولي العهد محمد بن سلمان حملة تغييرات اجتماعية في المملكة منذ أشهر، يقول إن هدفها إعادة السعودية إلى كنف "الإسلام المعتدل" بعد عقود من التشدد.