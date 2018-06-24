السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية الأحد بأن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض.

ووردت أنباء في وقت سابق عن دوي انفجارات في العاصمة السعودية وومضات ضوئية في سمائها.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وبعدها على عدة مناطق في البلاد بينها الحديدة.