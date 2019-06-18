السعودية تطالب بتأمين النقل البحري

حث مجلس الوزراء السعودي دول العالم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات "حازمة" لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة بعد هجوم الأسبوع الماضي استهدف ناقلتي نفط أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه دعا "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي".

وتعرضت ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوراجوس" وأخرى نروجية الخميس لهجمات لم يحدد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

ووقع الهجومان بعد شهر على تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية".

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية لها.

ودخلت الولايات المتحدة وإيران الجمعة في حرب كلامية تعكس التوتر المتصاعد في هذه المنطقة الحيوية مع اتهام الرئيس دونالد ترامب طهران بالوقوف خلف الهجمات على الناقلتين.

واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحافية نشرت الأحد إيران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان، مشددا على أن المملكة "لا تريد حربا" في المنطقة لكنها "لن تتردد في التعامل" مع "أي تهديد".

واتهمت واشنطن طهران بالسعي لبلبلة إمدادات النفط العالمية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما هددت به إيران في الماضي.