السعودية تسقط طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين بدون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون من اليمن.

وتسبب سقوط شظاياهما في إصابة خمسة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفقا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الطائرتين المسيرتين استهدفتا خميس مشيط التي تضم قاعدة جوية كبيرة في جنوب غرب المملكة.

وقال إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسمين غير معروفين باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

ويطلق المتمردون الحوثيون صواريخ باتجاه السعودية وأعلنوا استهداف مطارات في أبوظبي ودبي في دولة الإمارات المشاركة في التحالف العسكري.

وقالت السعودية إن جميع الصواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية، لكن مدنيا واحدا قتل في سقوط شظايا. ونفت دولة الإمارات تعرضها لأي هجوم صاروخي.

وقال المتمردون إن هجماتهم الصاروخية استهدفت قواعد جوية تنطلق منها قوات التحالف لشن عمليتها في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ومعظم القتلى الذي سقطوا في النزاع في اليمن من المدنيين، فيما بات الملايين على حافة المجاعة.