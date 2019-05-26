السعودية تسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون       

أسقطت القوات الجوية السعودية في سماء المملكة الأحد طائرة من دون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون في محاولة لاستهداف مطار في جنوب البلاد، حسب ما أعلن التحالف العسكري في اليمن، متوعدا بالرد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي "اعترضت وأسقطت" "طائرة مسيّرة تحمل متفجرات".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف (...) المدنيين".

وقال المتمردون الحوثيون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم إن الطائرة استهدفت "مرابض الطائرات الحربية" في مطار الملك عبدالله.

وكثف المتمردون اليمنيون في الأسابيع الاخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

وأعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون على مطار نجران الجنوبي، بعد أيام من هجوم استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي غرب الرياض، ما أدى إلى توقف العمل فيه لساعات.

وتتهم السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمتها، وبتهريب الأسلحة إليهم وتدريبهم على صناعة الطائرات المسيّرة، وهي اتهامات تنفيها طهران التي تقول إن دعمها للحوثيين سياسي.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في آذار/مارس 2015.

وتكررت الهجمات مؤخرا في وقت تشهد فيه المنطقة حربا نفسية بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.