السعودية.. إسقاط طائرات مسيرة تحمل متفجرات

أعلنت السلطات السعودية إسقاط طائرتين مسيرتين، تحملان متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه أبها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف منشآت مدنية في منطقة أبها، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشن الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية عدة هجمات استهدفت مطار أبها، إذ أصيب نحو 26 شخصا خلال الهجمات الأخيرة.

ودان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قصف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية الذي أسفر عن إصابة نساء وأطفال، معتبرين أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.