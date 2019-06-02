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السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف

المقر الإداري لشركة أرامكو السعودية في الظهران شرقي العاصمة الرياض

قالت شركة أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات تموز/يوليو 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع حزيران/يونيو، ليصبح بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن حزيران/يونيو.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر يوليو تموز، بانخفاض 30 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

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